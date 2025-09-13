Ca bệnh đặc biệt tại TPHCM được đăng trên tạp chí tim mạch châu Âu

Một bệnh nhân nam 67 tuổi ở TPHCM mắc đồng thời nhồi máu cơ tim cấp và xuất huyết não cấp đã được cứu sống nhờ phương pháp can thiệp mạch vành “câu giờ”. Đây là ca bệnh hiếm gặp, vừa được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC).

Ngày 13-9, BS-CK2 Lê Duy Lạc, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết báo cáo ca bệnh được chấp thuận đăng sau 8 tháng thẩm định và bình duyệt quốc tế. Bài báo hiện cũng có trên cơ sở dữ liệu PubMed của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho phép giới chuyên môn toàn cầu tham khảo.

Bài báo cáo ca bệnh đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh: BVCC

Theo BS Lê Duy Lạc, bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, yếu nửa người phải. Kết quả MRI xác nhận xuất huyết não cấp. Một giờ sau, bệnh nhân đột ngột khó thở, tụt huyết áp, mạch chậm. Điện tim ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, kèm block nhĩ thất độ 3.

Khó khăn lớn nhất là hai bệnh lý có phác đồ điều trị trái ngược: nhồi máu cơ tim cần thuốc chống đông và kháng tiểu cầu, trong khi xuất huyết não lại chống chỉ định. Trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, ê-kíp tim mạch và nội thần kinh chọn giải pháp can thiệp mạch vành không đặt stent, chỉ nong bóng và hút huyết khối, không dùng thuốc chống đông nhằm vừa cứu tim, vừa hạn chế nguy cơ chảy máu não nặng hơn. Sau 3 ngày, khi não ổn định, bác sĩ mới đặt stent với hỗ trợ siêu âm nội mạch.

Một ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Theo TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, thành công này không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn đóng góp thêm dẫn liệu khoa học quý giá, bổ sung cho y văn thế giới về xử trí những trường hợp hiếm gặp, đồng mắc tim mạch – thần kinh. Đây cũng là minh chứng cho định hướng nghiên cứu khoa học là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện.

GIAO LINH