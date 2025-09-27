Cà Mau: 2 chị em tử vong dưới vuông tôm

Ngày 27-9, thông tin từ UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 chị em ruột tử vong.

Ảnh minh hoạ

Theo UBND xã Sông Đốc, khoảng 15 giờ ngày 26-9, 3 chị em P.K.L. (27 tuổi), P.K.M. (22 tuổi) và P.K.P. đến nhà ông Phạm Văn Tuấn (53 tuổi, ngụ xã Sông Đốc) để giăng lưới bắt cá trong vuông nuôi tôm. Cả ba người đều không biết bơi.

Tại đây, 3 chị em cùng nhau bơi vỏ lãi ra vuông tôm phía sau nhà ông Tuấn, cách khoảng 400m. Trong lúc giăng lưới, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, P. tiếp tục ở lại ngoài vuông giăng lưới, còn L. và M. lên bờ vuông tôm đi vào nhà.

Khoảng 10 phút sau, P. nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào tìm L. và M. nhưng không thấy. Sau đó, tri hô để mọi người cùng tìm kiếm. Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện L. và M. tử vong dưới vuông tôm cách nhà ông Tuấn khoảng 50m, khu vực này có mực nước sâu khoảng 2m.

Gia đình nạn nhân cho biết cả hai không biết bơi nên sau khi sự việc xảy ra, không yêu cầu khám nghiệm tử thi và gia đình an táng theo phong tục địa phương.

TẤN THÁI