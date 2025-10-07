Cà Mau: Bác sĩ kịp thời cứu trẻ sơ sinh đẻ rơi tại nhà

Trưa 7-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), đơn vị vừa tiếp nhận một sản phụ đẻ rơi tại nhà. Hiện sức khỏe sản phụ và em bé ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, lúc 12 giờ 55 phút ngày 6-10, khi bác sĩ Lê Hoàng Khải, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng kêu trợ giúp của người hàng xóm về việc vợ đẻ rơi tại nhà.

Bác sĩ Khải nhanh chóng lấy cặp găng tay y tế rồi chạy qua nhà sản phụ N.K.M. (43 tuổi). Tại hiện trường, thai nhi gần như đã ra ngoài hoàn toàn nhưng không thở, miệng đầy dịch ối.

Bác sĩ Khải nhanh chóng đỡ thai ra trọn vẹn, làm sạch đường thở, kích thích và ủ ấm cho bé. Lúc sau, bé cất tiếng khóc, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, bác sĩ liên hệ ê-kíp cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tới hỗ trợ cắt dây rốn tại nhà (bé nặng 3,1kg) và đưa hai mẹ con về bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Khải, những tình huống sinh con ngoài cơ sở y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ như suy hô hấp, băng huyết, ngạt sau sinh, nhiễm trùng. Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi sát ngày dự sinh, sớm đến bệnh viện khi có dấu hiệu chuyển dạ để được đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời.

