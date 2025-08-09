Cà Mau: Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo hơn 8 tỷ đồng

Chiều 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên (sinh năm 1984, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng làm nhiệm vụ tống đạt lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Trần Mỹ Tiên. Ảnh: HỮU ĐỆ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ những người quen biết sinh sống trên địa bàn tham gia. Đến tháng 2-2023, Tiên mất cân đối về tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi.

Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi nên Tiên thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm, hốt 9 dây hụi với hơn 100 chân hụi, chiếm đoạt số tiền trên 8 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

TẤN THÁI