Cà Mau: Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo hơn 8 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ những người quen biết sinh sống trên địa bàn tham gia. Đến tháng 2-2023, Tiên mất cân đối về tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi.
Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi nên Tiên thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm, hốt 9 dây hụi với hơn 100 chân hụi, chiếm đoạt số tiền trên 8 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.