Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi bộ qua cầu sắt

Chiều 27-9, UBND xã Tân Hưng (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã chỉ đạo công an xã phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện làm bé gái 10 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, cháu T.T.T. (10 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) đi chơi cùng bạn, sau đó đi bộ qua cầu sắt để về nhà. Đến gần giữa cầu, cháu T. bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây điện dài khoảng 80m, kéo từ trụ điện số 52 thuộc ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng vào nhà người dân. Đặc biệt, đoạn giữa của dây điện cột vào nhịp giữa cầu (thanh cầu làm bằng sắt) bị hỏng, nghi là nguyên nhân gây ra vụ việc.

chính quyền địa phương đã lập các thủ tục, tiếp nhận thông tin vụ việc và làm việc với gia đình, người thân của nạn nhân.

TẤN THÁI