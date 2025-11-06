Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư sạch đẹp, an toàn

Chiều 6-11, Ban Công tác Mặt trận liên ấp 69, 70, 71, 73, xã Đông Thạnh (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, tham dự có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Trần Văn Tuấn tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của MTTQ các ấp đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư. Nhân dân các ấp luôn duy trì truyền thống đoàn kết, gắn bó, tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương lớn, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đồng thuận cao.

Cụ thể, 100% trẻ em được đến trường; phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì tốt; có 97,4% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, không còn nhà tạm; các hoạt động chăm lo thiếu nhi, sinh hoạt hè, trung thu được tổ chức sôi nổi, ý nghĩa.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến người dân

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích của liên ấp 69, 70, 71, 73 trong năm 2025. Kết quả là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng vững chắc để xã Đông Thạnh tiếp tục phát triển bền vững, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí đề nghị các ấp luôn đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mọi chủ trương, chính sách phải được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh trao khen thưởng cá nhân thực hiện tốt các phong trào

Đồng thời, quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ khó khăn, trẻ em và người yếu thế, duy trì các nguồn quỹ. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp, an toàn; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

NGÔ BÌNH