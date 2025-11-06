Chiều tối 6-11, ghi nhận của phóng viên báo SGGP, triều cường dâng cao làm ngập nhiều nơi tại TPHCM như bán đảo Thanh Đa - Bình Quới (phường Bình Quới), đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè), đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng), đường Huỳnh Tấn Phát, đường Phú Thuận (phường Tân Mỹ)… Có nơi nước dâng ngập nửa bánh xe, dẫn đến giao thông lộn xộn.

TPHCM: Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu

Đường Trần Xuân Soạn ngập sâu chiều 6-11

Nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng nước, người đi đường phải lội bì bõm, vất vả dắt xe tìm chỗ khô ráo. Trên các tuyến đường thấp, người dân sống ven mặt tiền đã nhanh chóng dựng bao cát, gia cố bờ bao tạm để ngăn nước triều tràn vào nhà, bảo vệ tài sản và duy trì sinh hoạt thường ngày.

Các phương tiện lưu thông khó khăn trên đường Trần Xuân Soạn

Dự báo, khả năng triều cường gây ngập sâu tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận, chiều 6-11, Trạm CSGT Đa Phước phối hợp với đoàn phường Tân Mỹ huy động đoàn viên, thanh niên điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua vùng nước ngập.

Khu vực bán đảo Thanh Đa, Bình Quới ngập sâu chiều 6-11

Ông Nguyễn Thủy Trường (ngụ phường Bình Quới) cho biết, từ sáng 5-11, gia đình ông đã mua xi măng, cát và cừ tràm gia cố lại bờ ao ở những nơi có nguy cơ bị nước triều dâng tràn vào nhà. Công việc được tiến hành sớm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi triều cường lên cao trong những ngày tới.

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận trong chiều tối 6-11

Ngập tại đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè)

Nhiều người dân dừng lại khi nước dâng cao ở đoạn dưới chân cầu Phước Lộc (xã Nhà Bè)

CSGT hỗ trợ người đi đường tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận (phường Tân Mỹ)

Ban Chỉ huy quân sự phường Thủ Đức dùng bao cát gia cố các vị trí xung yếu dọc sông Sài Gòn

Nhiều xe chết máy, dắt bộ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngập sâu do ảnh hưởng triều cường tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, chiều 6-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngập sâu do ảnh hưởng triều cường tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, chiều 6-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngập sâu do ảnh hưởng triều cường tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, chiều 6-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

16 giờ 5 phút ngày 6-11, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, phát cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực TPHCM. Dự báo nguy hiểm, trong khoảng 3 giờ tới (tính từ 16 giờ ngày 6-11), mây dông tiếp tục phát triển và có xu hướng mở rộng. Một vùng mây từ Đồng Nai cũng đang di chuyển về phía thành phố, gây mưa rào và dông. Trong cơn dông, cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, mưa đá, và gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) có thể gây gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình. Lượng mưa phổ biến từ 10-15 mm, có nơi trên 20 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG - VĂN CHÂU