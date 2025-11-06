Cần Thơ: Khởi tố tài xế chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Ngày 6-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (sinh năm 1986, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) liên quan đến hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Bị can Châu Hoàng Hương. Ảnh: CACC

Theo đó, đối tượng bị khởi tố để điều tra vì đã có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ”, theo khoản 1 Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trước đó, khuya 3-11, tại đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tổ công tác của Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Cần Thơ) dừng xe mô tô mang biển kiểm soát 65B1 do Châu Hoàng Hương điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Châu Hoàng Hương không chấp hành, chống đối lực lượng chức năng khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, tổ công tác đã liên hệ Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ để hỗ trợ mời đối tượng về công an phường làm việc. Tại đây, đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối, mắng chửi lực lượng làm nhiệm vụ và có hành vi tự đập đầu vào cửa kính tại đơn vị.

Sau nhiều lần thuyết phục nhưng Hương không hợp tác, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hương về lỗi “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; Không có giấy phép lái xe” và tạm giữ phương tiện.

TUẤN QUANG