TPHCM phát động tiếp nhận khẩn hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Người dân đóng gói hàng hoá gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai

Trong đó, trọng tâm là nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thành phố ủng hộ:

- Quần áo: mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, tươm tất; đã giặt sạch, phơi khô; được phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài thùng, bao.

- Nhu yếu phẩm thiết yếu: còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như: mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc…

- Khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ: dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu, một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế.

Người dân vùng bão lũ rất cần nước sạch và thực phẩm

Toàn bộ hàng hóa sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo chủng loại, cỡ số trước khi vận chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng nơi.

Thời gian tiếp nhận: Đợt 1 (khẩn cấp) trong chiều 21-11 và trước 10 giờ ngày 22-11. Đợt 2 tiếp tục nhận đến trước 10 giờ ngày 24-11.

Tối 21-11, nhiều học sinh vẫn đến đóng gói hàng hóa tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Điểm tiếp nhận trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM) hoặc qua tài khoản (VNĐ) 000870406009898, tài khoản (USD): 000884006001818, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tiếp nhận sự ủng hộ hàng hóa tại trụ sở; tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM (5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TPHCM) và tại các điểm tiếp nhận tại tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hiện nay, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng phải gánh chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, diễn biến nhanh, phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều cao đã gây ngập sâu hàng chục nghìn ngôi nhà. Nhiều khu dân cư vẫn đang bị chia cắt, cô lập, nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch trong những ngày tới.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Hàng hóa được đóng gói cẩn thận trước khi chuyển đi Khánh Hòa

Trong đó, giao một số tỉnh thành thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ. Cụ thể, giao TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với nguồn lực ngân sách Trung ương, các địa phương đang rất cần sự chung tay, góp sức kịp thời của đồng bào cả nước.

Tối 21-11, nhiều người dân mang hàng hoá, nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

THÁI PHƯƠNG