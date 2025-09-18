Xã hội

Kịp thời cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển Cà Mau

SGGPO

Chiều 18-9, Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa cứu vớt thành công 4 thuyền viên gặp nạn trên biển.

img_20250918_155440.jpg
Một trong bốn thuyền viên gặp nạn trên biển được đưa vào bờ và chăm sóc y tế. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, lúc 13 giờ 20 cùng ngày, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo phương tiện CM 06484 TS, do ông Phù Ký Sung (sinh năm 1994, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 3 thuyền viên, trên đường chạy vào bờ cách cửa biển Đá Bạc khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam thì gặp lốc xoáy, làm chìm tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu cá hoạt động gần đó hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các thuyền viên gặp nạn. Đồng thời cử 7 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của người dân lập tức ra biển tìm kiếm, cứu vớt các thuyền viên.

Đến 13 giờ 40, tàu cá CM 05587 TS do ông Đoàn Văn Yên (sinh năm 1979, ngụ xã Đá Bạc) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó đã hỗ trợ và vớt được 1 thuyền viên. Đến khoảng 14 giờ, tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Đốc tìm kiếm và đã cứu vớt 3 thuyền viên còn lại.

Sau đó, tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Đốc đưa các thuyền viên vào bờ để lực lượng quân y của đơn vị chăm sóc y tế. Hiện các thuyền viên được cứu vớt sức khỏe ổn định, tâm lý đã được phục hồi.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau Lực lượng biên phòng kịp thời cứu vớt 4 thuyền viên gặp nạn trên biển Đồn Biên phòng Sông Đốc

