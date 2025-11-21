Hà Nội hỏa tốc lên kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều tối 21-11, Thành ủy Hà Nội có công văn hỏa tốc về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với tỉnh Gia Lai rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ (như nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng, các công trình hạ tầng, tái sản xuất).

Trên cơ sở đó, đề xuất kế hoạch của Thành ủy Hà Nội để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra, bao gồm hỗ trợ từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và từ nguồn ngân sách thành phố; riêng tỉnh Gia Lai cần có dự kiến nội dung, đối tượng, kinh phí và lộ trình hỗ trợ cụ thể. Việc này báo cáo Thường trực Thành ủy trước 9 giờ, ngày 24-11-2025.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội phát động lời kêu gọi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Thủ đô tại nước ngoài phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cùng ngày, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 3 địa phương trên và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.

KHÁNH NGUYỄN