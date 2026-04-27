Cà Mau: Doanh nghiệp và hợp tác xã ký kết bao tiêu lúa

Ngày 26-4, tại Hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng bao tiêu lúa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử thăm gian hàng Công ty MISUN với thương hiệu "Gạo ông Điển", đạt giải Nhì cuộc thi "Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ I năm 2026. Ảnh: VGP

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 27 công ty liên kết với 50 hợp tác xã và tổ hợp tác với diện tích trên 53.300ha; trong đó, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ 310ha, sản xuất lúa theo hướng an toàn và VietGAP là 53.040ha; sản lượng tiêu thụ khoảng 320.142 tấn, chiếm khoảng 16% sản lượng lúa toàn tỉnh.

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động liên kết thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, diện tích liên kết mở rộng, số doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia tăng, góp phần nâng giá trị sản xuất và ổn định đầu ra. Thời gian tới, tỉnh phát triển ngành lúa gạo theo hướng bền vững, chất lượng cao, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu.

TẤN THÁI