Xã hội

Cà Mau: Hai cha con tử vong dưới ao tôm

SGGPO

Chiều 6-11, thông tin từ UBND xã Hoà Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao nuôi tôm.

z6380153693564-b7634b62b49a768a8b32d110572dfc38-7464-5948.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Trần Thị Đ. (sinh năm 1970, ngụ xã Hòa Bình) đi ra tắt điện quạt ao tôm thì nhìn thấy dưới ao tôm có cái áo màu đỏ. Khi lại gần xem thì phát hiện chồng mình là ông N.Q.T. (sinh năm 1970) và con nuôi tên T.Đ.T. (sinh năm 2010) đã chết dưới ao tôm. Ông N.Q.T. chết trong tư thế đứng, còn T.Đ.T. chết trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần với quạt ao tôm. Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan công an địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoà Bình đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi lời nhận khai.... Đồng thời, báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau hai cha con chết dưới ao nuôi tôm xã Hoà Bình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn