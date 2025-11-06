Cà Mau: Hai cha con tử vong dưới ao tôm

Chiều 6-11, thông tin từ UBND xã Hoà Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao nuôi tôm.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Trần Thị Đ. (sinh năm 1970, ngụ xã Hòa Bình) đi ra tắt điện quạt ao tôm thì nhìn thấy dưới ao tôm có cái áo màu đỏ. Khi lại gần xem thì phát hiện chồng mình là ông N.Q.T. (sinh năm 1970) và con nuôi tên T.Đ.T. (sinh năm 2010) đã chết dưới ao tôm. Ông N.Q.T. chết trong tư thế đứng, còn T.Đ.T. chết trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần với quạt ao tôm. Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan công an địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoà Bình đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi lời nhận khai.... Đồng thời, báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

TẤN THÁI