Cà Mau: Hơn 53 năm tù cho các bị cáo trong vụ đưa và nhận hối lộ để đăng kiểm tàu cá

Chiều 20-7, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra trong lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm tàu cá và chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Triều, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau (trước đây) 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Phạm Đăng Chiến, chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau) bị phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Huỳnh Văn Đẳng, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau) bị phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Bị cáo Nguyễn Trường Ơn, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá bị phạt 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Bị cáo Huỳnh Thanh Trung, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển (trước đây) bị xử phạt 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Bị cáo Nguyễn Minh Đương (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng.

Tổng mức hình phạt toà tuyên đối với 6 bị cáo là hơn 53 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, vì động cơ vụ lợi, trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2023, các bị cáo Triều, Chiến, Đẳng nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình công tác đã ký giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, giấy chứng nhận đăng kiểm... để nhận hối lộ từ Đỗ Hữu Nhân (chủ tàu cá) và bị cáo Đương với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Về hành vi của Đỗ Hữu Nhân, cáo trạng xác định, trước khi sự việc bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, Nhân đã chủ động làm đơn tố giác và khai báo toàn bộ quá trình nhận hối lộ của các bị can trong vụ án. Đồng thời, Nhân đã chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ quan trọng trong quá trình điều tra để cơ quan điều tra đẩy nhanh quá trình điều tra, nên Viện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Đỗ Hữu Nhân và không xem xét xử lý.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi này là một trong những nguyên nhân làm suy yếu uy tín, sự minh bạch của bộ máy nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân, gây ra dư luận xấu cho xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và ngăn ngừa phạm tội.

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