Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 1.200 tỷ đồng

Ngày 17-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô, tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc hoạt động tinh vi, khép kín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi xác lập chuyên án và đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác định, Nguyễn Đức Nghiêm (32 tuổi, trú thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Đức Nghiêm tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 2 đến 10-7-2026, Nghiêm sử dụng tài khoản tổng trên trang web bong88ag.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược bóng đá.

Công an Quảng Ngãi thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Đây là đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp, với sự phân công vai trò cụ thể từ đối tượng cầm đầu, các đại lý cấp dưới đến người trực tiếp tham gia cá cược. Hoạt động đánh bạc được điều hành chặt chẽ trên không gian mạng, việc thanh toán tiền thắng, thua được thực hiện trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên tới gần 1.200 tỷ đồng.

Công an triệu tập hàng chục đối tượng liên quan

Đến nay, Công an tỉnh triệu tập hàng chục đối tượng liên quan, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Lực lượng công an cũng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử cùng tài liệu, dữ liệu và tang vật phục vụ mở rộng điều tra.

NGUYỄN TRANG