Pháp luật

Lãnh 19 năm tù vì giết người do ghen tuông

SGGPO

Ngày 17-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (30 tuổi, ngụ tại TPHCM) 19 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Lâm và chị N.N.M.T. có mối quan hệ yêu đương. Lâm nghi ngờ chị T. quen người khác, nên cả hai hay cự cãi.

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Bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm

Gần cuối tháng 11-2024, trong xảy ra mâu thuẫn, Lâm vào bếp lấy nước rửa chén uống với ý định tự tử. Thấy chị T. không ngăn cản, Lâm cho rằng chị không còn quan tâm đến mình nên lấy kéo đâm nạn nhân.

Chị T. bỏ chạy khỏi khỏi căn hộ, trốn dưới mái nhà kế bên. Lâm liền trèo xuống, vật ngã và siết cổ nạn nhân rồi đẩy nạn nhân từ trên mái nhà (ở độ cao khoảng 7,5 m) xuống đất.

Sau đó, Lâm trèo qua các mái nhà bỏ trốn nhưng bị người dân phát hiện, vây bắt và giao cho cơ quan công an.

Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, chị T. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 64%.

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