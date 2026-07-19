Pháp luật

Cần Thơ: Tạm giữ người đàn ông nghi cướp tiệm vàng

SGGPO

Do nợ nần, Hiếu vào tiệm vàng rồi dùng búa đập tủ kính, lấy 5 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 100 triệu đồng, nhưng chưa kịp tẩu thoát thì đã bị khống chế, bắt giữ.

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Hiện trường vụ cướp tiệm vàng M.V.P (Mỹ Tú, TP Cần Thơ)

Ngày 19-7, lãnh đạo UBND xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) cho biết, lực lượng công an đang tạm giữ 1 người đàn ông nghi liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng đang bị tạm giữ là Lê Trí Hiếu, sinh năm 1985, ngụ ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ.

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Lê Trí Hiếu bị bắt giữ khi chưa kịp tẩu thoát

Khoảng 18 giờ ngày 18-7, khi ông L.V.M. đang đóng cửa tiệm vàng M.V.P tại chợ Huỳnh Hữu Nghĩa (trung tâm xã Mỹ Tú), một người đàn ông đi xe máy, đeo khẩu trang, đến và yêu cầu chủ tiệm hoãn đóng cửa.

Người này tiến đến tủ kính trưng bày vàng, dùng búa đập vỡ mặt kính rồi lấy đi 5 sợi dây chuyền vàng. Tổng giá trị tài sản bị cướp ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng chưa kịp bỏ chạy thì bị ông L.V.M. cùng người thân, người dân và lực lượng công an xã khống chế, bắt giữ. Diễn biến vụ việc được các camera trong tiệm vàng ghi lại.

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Sự việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi

Làm việc với cơ quan công an, Hiếu khai do nợ nần, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ.

Công an xã Mỹ Tú đang tạm giữ Lê Trí Hiếu để điều tra, làm rõ vụ việc.

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TUẤN QUANG

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Cần Thơ Mỹ Tú cướp tiệm vàng Miên Vĩnh Phát 5 sợi dây chuyền Lê Trí Hiếu

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