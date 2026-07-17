Khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 200 tỷ đồng

Ngày 17-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với các bị can trong vụ án

Video: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc".

Cụ thể, các bị can Châu Chí Phước (sinh năm 1991), Lê Trọng Thảo (sinh năm 1985), Tô Ngọc Minh (sinh năm 1987), cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (sinh năm 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Năm bị can còn lại bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai Châu Chí Phước

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 5-2026, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại TPHCM để nhận một tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88.

Sau đó, Phước tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến để hưởng lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây là hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan công an dẫn giải các đối tượng trong vụ án

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