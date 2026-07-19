Pháp luật

Triệt phá, bắt giữ 2 nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng hơn 6,6 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 19-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá 2 nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch hơn 6,6 tỷ đồng.

Công an làm việc với các đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Công an làm việc với các đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình từ đầu tháng 6-2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 nhóm với hàng chục đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

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Cơ quan công an làm việc với các đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và công an một số địa phương trên cả nước bắt giữ 13 đối tượng trong 2 nhóm nói trên về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan công an xác định cầm đầu 2 nhóm là Nguyễn Quý Cường (sinh năm 1989, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (sinh năm 1979, trú tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An).

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Cơ quan công an lấy lời khai một đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bước đầu các đối tượng khai nhận đánh bạc qua tài khoản tổng cá độ được cấp tại nước ngoài. Từ tài khoản tổng sẽ chia nhỏ thành nhiều tài khoản thấp hơn để giao lại cho các đối tượng tại Việt Nam tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Chỉ tính từ thời điểm diễn ra World Cup 2026 (ngày 11-6-2026) đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng.

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DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU

Từ khóa

Công an Nghệ An World Cup 2026 cá độ triệt phá đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc

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