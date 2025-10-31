Cà Mau: Khởi tố 11 vụ án vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

Sáng 31-10, tại tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến cùng đoàn tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến ngày 30-10, toàn tỉnh có 5.230 tàu cá đang hoạt động, trong đó 1.942 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên – nhóm bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Hiện 100% tàu thuộc diện trên đã hoàn thành lắp đặt, trong đó hơn 88% đang duy trì kết nối ổn định. Các trường hợp mất tín hiệu đều được cập nhật, truy vết và xử lý theo quy trình số hóa.

Ba cảng cá loại II (Sông Đốc, Rạch Gốc, Gành Hào) và một cảng loại III (Cái Đôi Vàm) được chỉ định phục vụ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Công tác kiểm soát tàu ra, vào cảng được thực hiện 100%, kết nối dữ liệu qua phần mềm liên thông, giúp đối soát chính xác hoạt động xuất - nhập bến, hạn chế sai sót, gian lận.

Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh Cà Mau xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, đã xử lý hành chính 470 vụ với số tiền hơn 10 tỷ đồng, trong đó có 43 vụ vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Toàn bộ vụ việc được cập nhật vào phần mềm quản lý để đảm bảo theo dõi minh bạch. Về hình sự, lực lượng chức năng đã khởi tố 11 vụ án, chủ yếu liên quan đến tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả hoặc tổ chức môi giới xuất nhập cảnh trái phép. 6 vụ đã được đưa ra xét xử (trong đó có 4 phiên tòa lưu động), 5 vụ còn lại dự kiến xét xử trước ngày 15-11-2025.

Việc xử lý nghiêm minh đã tạo hiệu ứng răn đe, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Cà Mau là địa phương có đội tàu lớn so với cả nước, theo đó kết quả chống khai thác IUU của tỉnh mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu chung của Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng. Vì vậy, tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đội tàu, tăng cường xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá; rà soát, truy vết triệt để tàu cá vi phạm, tăng cường kỷ luật hành chính và đảm bảo dữ liệu nghề cá luôn cập nhật, minh bạch.

TẤN THÁI