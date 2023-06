Cà Mau: Lại sạt lở đất lúc nửa đêm

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 cùng ngày, thuộc địa bàn ấp Kinh 17 (thuộc tuyến Kinh 17), làm ảnh hưởng nhà của 5 hộ dân, ước tổng số tiền thiệt hại gần 500 triệu đồng.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Thanh bị thiệt hại nặng nhất. Vụ sạt lở làm hư hỏng hoàn toàn 2 căn nhà tiền chế và một số đồ dùng trong gia đình ông Thanh, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Bốn hộ còn lại bị thiệt hại nhà từ 20 - 70%.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Tam Giang đã phân công lực lượng công an, dân quân thường trực cùng với nhân dân trong ấp phụ giúp gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Từ đầu mùa mưa đến nay, dọc theo tuyến Kinh 17 liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất làm hư hỏng nhiều nhà cửa và tài sản của người dân.