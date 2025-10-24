Cà Mau: Tận dụng thời cơ để phát triển toàn diện

Đại biểu dự hội nghị

Thông tin kết quả đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kỳ vọng, nhiệm kỳ này, tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đưa tỉnh phát triển đúng tầm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, để nghị quyết đi vào cuộc sống, rất cần sự cố gắng, đồng lòng của tập thể Đảng bộ, người dân trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, bất khuất, anh dũng, tự lực, tự cường, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt nhất các tiềm năng, tận dụng tốt nhất các thời cơ để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện, đạt được các mục tiêu đại hội đề ra, để đời sống nhân dân khá hơn, ấm no hơn”, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kỳ vọng.

TẤN THÁI