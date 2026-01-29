Cà Mau: Phấn đấu đến năm 2030 đón trên 11 triệu lượt khách du lịch

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đến năm 2030, đón trên 11,5 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 14.200 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP khu vực dịch vụ.

Biểu tượng con tàu nằm trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, điểm tham quan tiêu biểu của tỉnh Cà Mau

Ngày 29-1, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã phê duyệt chương trình phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh; gắn với phục dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, đền thờ Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ, khai thác lịch sử và các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đến năm 2030, đón trên 11,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt 14.200 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP khu vực dịch vụ. Hình thành Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, hoàn thiện Khu du lịch Nhà Mát – Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn quốc gia; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, sinh thái, tâm linh và ẩm thực.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Cà Mau tập trung hoàn thiện các sản phẩm du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, các tuyến du lịch đặc trưng phù hợp với Phương án Quản lý rừng bền vững, các đề án du lịch của các vườn quốc gia, tích hợp vào quy hoạch du lịch của tỉnh; gắn với các hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và giáo dục môi trường. Tăng cường kết nối các tuyến du lịch sinh thái liên vùng, liên tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng hình ảnh Cà Mau trở thành điểm đến sinh thái tiêu biểu của vùng.

Xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, kết nối các không gian di tích với các hoạt động trải nghiệm, tham quan, giáo dục truyền thống, hướng về cội nguồn. Khai thác giá trị các lễ hội đặc sắc như Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, Lễ hội Vía Bà Thủy Long, Lễ hội Kỳ Yên, Lễ Tri ân Đức Quốc Lạc Long Quân, Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, các lễ hội của đồng bào Khmer, đồng bào người Hoa, các sinh hoạt văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống... gắn với quảng bá du lịch.

