Cà Mau: Phát hiện học sinh lớp 5 đến trường với nhiều vết thương trên cơ thể

Khi phát hiện em T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5) đến lớp với nhiều vết thương, thầy cô Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Những vết thương trên phần tay em T.T.N.

Ngày 3-2, lãnh đạo Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết, ngày 21-1, em T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5) đến lớp với biểu hiện lo lắng. Thầy cô hỏi thăm, kiểm tra và phát hiện trên tay, chân, lưng của em có nhiều vết cắt, nhiều vết chưa lành, nghi do vật sắc nhọn gây ra nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Những vết thương trên phần lưng em .T.N.

Theo lãnh đạo UBND xã Đá Bạc, qua xác minh ban đầu, giữa cháu N. và người chị bạn của dì có mâu thuẫn, sau đó cháu N. bị người này dùng dao cắt giấy rạch cơ thể. Vụ việc hiện đang được lực lượng công an xác minh.

Chính quyền địa phương cho biết cha mẹ cháu N. đã ly hôn, em được mẹ gửi cho gia đình bên ngoại nuôi dưỡng. Từ khi phát hiện vụ việc, gia đình bên nội đã đón em về chăm sóc tại nhà ở ấp 6, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau. Hiện các vết thương trên cơ thể cháu N. vẫn chưa lành.

TẤN THÁI