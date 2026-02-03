Lãnh đạo TPHCM đi thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình tiêu biểu

Ngày 3-2, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế và gia đình tiêu biểu tại các xã: Long Hải, Phước Hải và Long Điền (TPHCM).

Đoàn đã đến thăm Trung đoàn Minh Đạm (Bộ Tư lệnh TPHCM), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (xã Long Hải), Đồn Biên phòng Phước Hải (xã Phước Hải), Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Trí, Trại tạm giam số 1 (PC11C) (xã Long Điền) và thăm 12 gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Dương Trọng Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các địa phương trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí mong muốn các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong năm mới 2026.

Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết gia đình tiêu biểu tại xã Long Hải (TPHCM)

