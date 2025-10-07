Cà Mau: Sau cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong

Trưa 7-10, UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an xã đã báo cáo vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn đến Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Lực lượng công an điều tra nguyên nhân cái chết của H.V.T.

Trước đó, khoảng 22 giờ 38 phút ngày 6-10, H.V.T. (ngụ xã Sông Đốc) và T.C.H. (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) hẹn nhau đến cầu Sông Đốc để giải quyết mâu thuẫn.

T. đến điểm hẹn trước. Khi H. điều khiển xe đến nơi thì T. lấy 2 con dao từ 2 túi quần tấn công H..

Bị tấn công bất ngờ, H. dùng tay đỡ rồi lấy cây kéo thủ sẵn chống trả, đâm trọng thương T. và lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

T. bị trọng thương, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa xã Sông Đốc, nhưng bác sĩ xác nhận đã tử vong.

Đến khoảng 23 giờ 25 phút cùng ngày, H. đến Công an xã Sông Đốc đầu thú về hành vi của mình.

TẤN THÁI