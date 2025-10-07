Pháp luật

Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu trong vụ nhóm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

SGGPO

Liên quan đến vụ việc hơn 300 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) bỏ trốn, sáng 7-10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã có 292 học viên trở lại cơ sở. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an đưa các học viên bỏ trốn về Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.
Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 12 giờ 48 ngày 5-10, một số học viên tại cơ sở không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và xô xát. Lợi dụng tình hình lộn xộn, một nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài, tổng cộng 314 học viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương tổ chức truy tìm, chốt chặn, vận động học viên quay lại. Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả, khiến một cán bộ công an bị thương nhẹ.

NAM KHÔI

