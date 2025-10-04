Không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự, an toàn giao thông

Ngày 4-10, phường Bến Cát (TPHCM) phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đợt cao điểm lần này, Ban Chỉ đạo 138 phường Bến Cát đã triển khai Ứng dụng “SOS An ninh, trật tự CATP.HCM” và mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”. Theo đó, Tổ Công tác 3 trong 1 thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm.

Quang cảnh lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại phường Bến Cát

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 138 phường, lãnh đạo phường đề nghị Công an phường phải nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Sau lễ phát động, các lực lượng ra quân tuyên truyền pháp luật

Lãnh đạo phường cũng kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi người dân hãy tự trang bị kiến thức cơ bản về PCCC như cách thoát hiểm, cách sử dụng bình chữa cháy. Hãy biến mỗi gia đình thành một pháo đài vững chắc trong công tác PCCC.

Vận động người dân nêu cao tinh thần phòng ngừa, tố giác tội phạm

Trước đó, ngày 3-10, Đoàn lãnh đạo phường Bến Cát do bà Trần Thị Thảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số khu vực trên địa bàn liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Lãnh đạo phường Bến Cát khảo sát các điểm nóng về giao thông

Đoàn đã kiểm tra các tuyến đường trọng điểm để nắm tình hình và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Một số giải pháp được đoàn đặt ra như: lắp đặt thêm các biển cấm dừng, cấm đỗ; điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông hợp lý; thay đổi màu sơn dải phân cách phù hợp với tốc độ quy định; sửa chữa, khắc phục các ổ gà, ổ voi nhằm phòng tránh tai nạn; xử lý tình trạng ngập úng, thoát nước kém trên một số tuyến đường...

TÂM TRANG