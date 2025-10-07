Pháp luật

An ninh - trật tự

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng hành hung tài xế sau vụ va quẹt giao thông

SGGPO

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1984, trú tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ 45 tối 5-10, anh S. (sinh năm 1990, trú phường Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe tải BKS 47H lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao. Khi đến Km1744+250, xe tải của anh S. xảy ra va quẹt với xe bán tải BKS 86C do N. điều khiển.

edit-z7085481943362baa377547a54ccffb25cb76ca9baa5d5-17597125568781920244447.jpg
Cơ quan công an mời các đối tượng về trụ sở làm việc

Sau va chạm, Nguyễn Thế Anh (cùng đi trên xe bán tải) đã chạy đến mở cửa xe tải, đập bể điện thoại di động của anh S., đồng thời xông đến đánh vào mặt và đầu nạn nhân, gây thương tích phần mềm.

Sự việc khiến giao thông trên Quốc lộ 14 ách tắc khoảng 15 phút, nhiều người dân quay video đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Nhận được tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông xác minh, mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh thừa nhận hành vi đập điện thoại và tấn công anh S..

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Cư Bao Công an phường Buôn Hồ IPhone 11 Promax Nguyễn Thế Anh Thị xã Buôn Hồ Quốc lộ 14 Buôn Hồ Xe bán tải tài xế gây rối trật tự nơi công cộng tạm giữ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn