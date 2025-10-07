Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng hành hung tài xế sau vụ va quẹt giao thông

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1984, trú tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ 45 tối 5-10, anh S. (sinh năm 1990, trú phường Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe tải BKS 47H lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao. Khi đến Km1744+250, xe tải của anh S. xảy ra va quẹt với xe bán tải BKS 86C do N. điều khiển.

Sau va chạm, Nguyễn Thế Anh (cùng đi trên xe bán tải) đã chạy đến mở cửa xe tải, đập bể điện thoại di động của anh S., đồng thời xông đến đánh vào mặt và đầu nạn nhân, gây thương tích phần mềm.

Sự việc khiến giao thông trên Quốc lộ 14 ách tắc khoảng 15 phút, nhiều người dân quay video đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Nhận được tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông xác minh, mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh thừa nhận hành vi đập điện thoại và tấn công anh S..

