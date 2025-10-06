Đã có 252 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang quay lại

Lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 vào tối 5-10. Ảnh: NAM KHÔI

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 48 phút ngày 5-10, khi một số học viên tại cơ sở không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và xô xát. Lợi dụng tình hình lộn xộn, một nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài, với tổng cộng 314 học viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương tổ chức truy tìm, chốt chặn, vận động học viên quay lại. Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả, khiến một cán bộ công an bị thương nhẹ.

Đến 8 giờ sáng 6-10, lực lượng chức năng đã vận động và tiếp nhận 252 học viên quay lại cơ sở; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh, truy tìm số học viên còn lẩn trốn. Công an tỉnh An Giang cũng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, kêu gọi các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không nhận chở thuê và tố giác khi phát hiện người bỏ trốn.

Trước đó, theo ghi nhận, nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhóm học viên di chuyển trên cánh đồng, đường làng ở khu vực Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo... Một số cán bộ tại cơ sở cai nghiện bị thương trong quá trình nhóm học viên quá khích tấn công, trong đó 2 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt số học viên còn lại, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

NAM KHÔI