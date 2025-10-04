“Tổ công tác 3 trong 1”: Đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền pháp luật

Tại các khu nhà trọ, lực lượng công an đã tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng VneID, HELP 114, SOS An ninh trật tự.

Sáng 4-10, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1”: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân” trên địa bàn phường.

Quang cảnh l ễ ra mắt mô hình "Tổ công tác 3 trong 1"

Mô hình “Tổ công tác 3 trong 1” với Ban chỉ đạo gồm 31 thành viên, trong đó, Chủ tịch UBND phường là Trưởng ban, trưởng Công an phường là Phó ban Thường trực.

Ngoài ra, còn có các thành viên từ phòng Văn hóa – xã hội, Ban chỉ huy Quân sự phường, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng trưởng Ban điều hành 15 khu phố.

Ra mắt các thành viên thuộc Ban chỉ đạo

Định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần, thành viên của Ban chỉ đạo sẽ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” nắm tình hình nhân khẩu, hoàn cảnh các hộ gia đình khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của quần chúng nhân dân.

Từ đó, nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân để có hướng giải quyết, hỗ trợ.

Mô hình kỳ vọng góp phần hạn chế phát sinh các điểm nóng trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Phạm Phú Nam đến khu nhà trọ thăm hỏi một gia đình khó khăn

Sau lễ ra mắt, Ban chỉ đạo cũng chia làm các tổ công tác đến từng nhà dân tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại khu phố Bình Hòa và khu phố Hòa Long.

Định kỳ vào sáng thứ bảy của tuần thứ 3 trong tháng, đoàn sẽ "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để tuyên truyền pháp luật đến người dân

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự

Với mô hình này, UBND phường còn kết hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

