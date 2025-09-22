Cà Mau: Sau sắp xếp, cán bộ cấp xã được hỗ trợ 500.000 - 1.820.000 đồng/tháng

Chiều 22-9, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, thống nhất thông qua nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động làm việc tại cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau biểu quyết, thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động có khoảng cách từ nhà ở đến cơ quan từ 15km trở lên, được hỗ trợ chi phí đi lại 480.000 đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà 840.000 đồng/người/tháng (trường hợp đối tượng thụ hưởng đã được bố trí nhà ở công vụ, lưu trú thì không được hỗ trợ chi phí thuê nhà), chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động có khoảng cách từ nhà ở đến cơ quan dưới 15km, được hỗ trợ chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1-7 đến 31-12-2025. Dự kiến có khoảng 5.900 người được hưởng chính sách này, tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động đang hưởng lương, mức phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn thu sự nghiệp, có quyết định điều động, bố trí, phân công công tác của cấp có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến việc bố trí, tiếp nhận, chi trả chính sách hỗ trợ.

Tin liên quan Sau sáp nhập, cán bộ từ Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc được hỗ trợ hơn 2 triệu đồng/người/tháng

TẤN THÁI