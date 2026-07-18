Cà Mau: Thả cá thể vích nặng hơn 120kg về biển

Chiều 18-7, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển thả một cá thể vích quý hiếm về môi trường biển, sau khi được cứu hộ an toàn.

Cá thể vích bị mắc lưới được ngư dân đưa lên tàu cứu hộ an toàn, trước khi thả về biển. Ảnh: HOÀNG TÁ

Theo đó, lúc 4 giờ cùng ngày, ông Trần Bé Ngoan (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) trong quá trình khai thác thủy sản trên biển phát hiện 1 con vích dài gần 1m, nặng hơn 120kg bị mắc vào lưới.

Ông Ngoan đưa cá thể vích lên tàu, thực hiện các biện pháp cứu hộ và trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Sau đó, Đồn Biên phòng Đất Mũi phối hợp Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển tiếp nhận cá thể vích nói trên. Qua kiểm tra, vích khỏe mạnh nên lực lượng chức năng và ngư dân đưa ra biển, thả về môi trường tự nhiên.

Đồn Biên phòng Đất Mũi đã biểu dương hành động của ngư dân Trần Bé Ngoan trong việc bảo vệ động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam.

TẤN THÁI