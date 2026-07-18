Cà Mau: Thả cá thể vích nặng hơn 120kg về biển

Theo đó, lúc 4 giờ cùng ngày, ông Trần Bé Ngoan (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) trong quá trình khai thác thủy sản trên biển phát hiện 1 con vích dài gần 1m, nặng hơn 120kg bị mắc vào lưới.
Ông Ngoan đưa cá thể vích lên tàu, thực hiện các biện pháp cứu hộ và trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi.
Sau đó, Đồn Biên phòng Đất Mũi phối hợp Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển tiếp nhận cá thể vích nói trên. Qua kiểm tra, vích khỏe mạnh nên lực lượng chức năng và ngư dân đưa ra biển, thả về môi trường tự nhiên.
Đồn Biên phòng Đất Mũi đã biểu dương hành động của ngư dân Trần Bé Ngoan trong việc bảo vệ động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam.