Lai Châu: Mưa lũ làm 1 người chết, 5 người mất liên lạc, thiệt hại nặng về tài sản

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến chiều 17-7 đã gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu, khiến 1 người tử vong, 5 người mất liên lạc, 2 người bị thương và gây thiệt hại nặng về nhà ở, sản xuất, hạ tầng giao thông.

Lực lượng chức năng ở tỉnh Lai Châu triển khai khẩn cấp hoạt động cứu hộ người dân mắc kẹt trong mưa lũ tại xã Mường Than, ngày 17-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Chiều 17-7, UBND tỉnh Lai Châu có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, lượng mưa tích lũy đo được tại nhiều nơi ở mức rất cao, trong đó, trạm Pắc Ta ghi nhận 583mm, Nậm Hăn 380mm, Pa Vệ Sủ 355,8mm, Hua Bum 284,8mm. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại xã Mường Than.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 17-7, thiên tai làm 1 người chết là anh Lò Văn Ch. (sinh năm 1995, trú bản Chít, xã Mường Than); 5 người mất liên lạc, gồm 4 người ở bản Chít, xã Mường Than và 1 người ở xã Than Uyên; 2 người bị thương tại xã Mường Than.

Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) bị mưa lũ tàn phá tan hoang, ngày 17-7

Mưa lũ cũng làm nhiều nhà dân bị sập, hư hỏng hoặc phải sơ tán khẩn cấp; nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại. Hệ thống giao thông trên quốc lộ 32, quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở, ách tắc. Một số công trình điện và hạ tầng bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại vị trí Km76+250 trên quốc lộ 12 (xã Lê Lợi); đồng thời thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Công an tỉnh Lai Châu vượt lũ tiếp cận khu vực bị cô lập tại xã Mường Than để cứu người dân, ngày 17-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo báo cáo, các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương đã huy động gần 500 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, giải cứu thành công 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ trên suối Nậm Vai, sơ tán khẩn cấp 20 hộ dân đến nơi an toàn và huy động khoảng 20 phương tiện, máy móc để khắc phục sạt lở, thông xe tạm phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.

Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ nhân dân tại xã Mường Than sơ tán đồ đạc, lương thực...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời hỗ trợ đưa 10 người dân mắc kẹt rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Công an xã Mường Than cứu hộ 1 trong những người dân mắc kẹt trên suối do mưa lũ ngày 17-7

Công an tỉnh Lai Châu đã thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Công an xã Tân Uyên, do Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các đơn vị duy trì trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để cứu hộ, hỗ trợ người dân khi có thiên tai.

Công an tỉnh Lai Châu tiếp cận hiện trường khu vực bị cô lập bởi nước lũ tại xã Mường Than, cứu hộ những người mắc kẹt. Nguồn clip: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

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