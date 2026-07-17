Xã hội

Đoàn công tác của Quốc hội tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

SGGPO

Chiều 17-7, tại Quảng Trị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong.

Tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trọn đời phấn đấu, gây dựng.

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Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại Khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong - nơi tuổi trẻ hóa bất tử, trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và hy sinh, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn công tác thắp nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng, quả cảm của thế hệ đi trước. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lý tưởng sống cao đẹp vì độc lập, tự do của dân tộc.

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Đoàn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong
TIẾN THỊNH - VĂN THẮNG

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