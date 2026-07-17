Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc bộ

Ngày 17-7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 49/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc bộ.

Điểm sạt lở nặng tại Km76+250 trên quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân, chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và các địa phương khẩn trương huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mưa lũ, thiên tai trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế tại các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân khi lũ bão, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

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PHAN THẢO