Lai Châu: Mưa lũ làm 4 người chết, 4 người mất tích, thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng

Đến trưa 18-7, mưa lũ tại tỉnh Lai Châu đã làm 4 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Địa phương đang tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác cứu hộ tại tâm lũ ở xã Mường Than, sáng 18-7

Trưa 18-7, UBND tỉnh Lai Châu có báo cáo nhanh gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Theo đó, tính đến 9 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã xác nhận mưa lũ làm 4 người chết và còn 4 người mất tích gồm: Phạm Bảo Ch. (sinh năm 2015), Lường Thị X. (sinh năm 1981), Đỗ Thị H. (sinh năm 1972), Nguyễn Thị M. (sinh năm 1958), đều trú tại bản Chít, xã Mường Than. Có 8 người bị thương, trong đó xã Mường Than 7 người, xã Pa Ủ 1 người.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sáng nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu an toàn thêm 4 người dân mắc kẹt do lũ tại xã Mường Than. Trước đó, lực lượng chức năng đã cứu hộ được nhiều người mắc kẹt trong mưa lũ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số, rà soát các khu vực có nguy cơ cao và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lũ làm nhiều nhà dân tại các xã Mường Than, Than Uyên, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Pắc Ta, Lê Lợi, Nậm Tăm và Pu Sam Cáp bị sập, hư hỏng. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, riêng xã Nậm Cuổi có 307 hộ và 2 điểm trường nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, làm ngập úng, sạt lở, vùi lấp hàng trăm ha lúa, hoa màu, cuốn trôi ao nuôi thủy sản và làm chết gia súc, gia cầm, ách tắc nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh Lai Châu ước tổng thiệt hại do thiên tai từ ngày 15 đến 17-7 khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than khoảng 120 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục vượt nước lũ để tìm kiếm và cứu hộ những nạn nhân còn mất tích hoặc mắc kẹt, sáng 18-7

Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lai Châu rà soát, tìm kiếm tại hiện trường mưa lũ ở xã Mường Than, sáng 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo báo cáo, các lực lượng đã sơ tán khẩn cấp 26 hộ dân tại các xã Pa Ủ, Lê Lợi, Than Uyên, Nậm Tăm, Nậm Cuổi và Pắc Ta; sơ tán 336 người tại xã Mường Than.

Trong hai ngày 17 và 18-7, địa phương huy động khoảng 800 lượt người tham gia tìm kiếm, cứu nạn và 50 lượt phương tiện, máy móc để thông tuyến giao thông, phục vụ công tác cứu hộ. Các lực lượng tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, tìm kiếm những người chưa có thông tin, khắc phục hậu quả thiên tai và thống kê thiệt hại.

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