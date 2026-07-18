Xã hội

Đếm ngược thời gian hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành

SGGPO

Tính đến hôm nay 18-7, tiến độ thi công dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, giai đoạn 1 chỉ còn 135 ngày là cơ bản hoàn thành. Những ngày này, không khí làm việc khẩn trương, hàng trăm mũi thi công đang bám sát tiến độ, hướng tới mục tiêu đón chuyến bay thương mại từ ngày 1-12-2026.  

Clip: Tất bật thi công sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, các đơn vị đang tăng tốc thi công và triển khai đồng bộ các công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Song song đó, ACV tiếp tục triển khai nội dung về thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác sân bay, với kế hoạch dự kiến tổ chức 3 đợt thử nghiệm vào các tháng 9, 10 và 11-2026.

Ghi nhận tại công trường nhà ga hành khách của sân bay Long Thành, các công đoạn đang dần hoàn thành.

>> Hình ảnh tại công trường thi công sân bay Long Thành:

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Công trường dự án sân bay Long Thành đặt bảng đếm ngược thời gian hoàn thành, thúc đẩy tiến độ thi công các hạng mục. Ảnh chụp ngày 16-7-2026
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Các mũi thi công lắp đặt vách ngăn tại khu vực nhà ga hành khách
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Cùng với thúc đẩy tiến độ, việc kiểm tra các chi tiết kỹ thuật và chất lượng thi công các hạng mục được theo sát
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Nhân công tập trung thi công nước rút các hạng mục, sẵn sàng cho ngày sân bay Long Thành khai thác thương mại
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Các đảo checkin và thang cuốn vận chuyển hành lý vào khu vực soi chiếu đã cơ bản hoàn thành
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Các bảng hiệu hướng dẫn lối vào khu vực ga quốc nội, khu vực hành lý trong nhà ga hành khách
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Nhân lực, phương tiện tất bật thi công các tuyến giao thông nội cảng
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Phương tiện, máy móc được tập trung đẩy nhanh tiến độ
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Một góc nhà ga hành khách sân bay Long Thành
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XUÂN TRUNG

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