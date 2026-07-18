Đếm ngược thời gian hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành
SGGPO
Tính đến hôm nay 18-7, tiến độ thi công dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, giai đoạn 1 chỉ còn 135 ngày là cơ bản hoàn thành. Những ngày này, không khí làm việc khẩn trương, hàng trăm mũi thi công đang bám sát tiến độ, hướng tới mục tiêu đón chuyến bay thương mại từ ngày 1-12-2026.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, các đơn vị đang tăng tốc thi công và triển khai đồng bộ các công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.
Song song đó, ACV tiếp tục triển khai nội dung về thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác sân bay, với kế hoạch dự kiến tổ chức 3 đợt thử nghiệm vào các tháng 9, 10 và 11-2026.
Ghi nhận tại công trường nhà ga hành khách của sân bay Long Thành, các công đoạn đang dần hoàn thành.
>> Hình ảnh tại công trường thi công sân bay Long Thành: