Xã hội

Đã quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Ngày 17-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Đến nay, tổng số hài cốt được quy tập là 96 bộ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 17-7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục tập trung toàn bộ quân số, mở rộng phạm vi đào, tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Qua quá trình khai quật, lực lượng đã phát hiện, cất bốc thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.

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Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 17-7

Như vậy, tính đến hết ngày 17-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, toàn bộ quá trình tìm kiếm, khai quật được thực hiện theo quy trình khoa học, nghiêm ngặt, với sự phối hợp của các lực lượng chuyên môn. Mỗi lớp đất được bóc tách thủ công, cẩn trọng để bảo đảm không làm xáo trộn vị trí hài cốt và các dấu tích liên quan.

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Khoảnh khắc trang nghiêm tại một vị trí đánh dấu hài cốt
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Thủ trưởng Quân khu 7 và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố kiểm tra công tác bảo quản các di vật

Sau khi cất bốc, hài cốt được vệ sinh, phân loại, ghi nhận đầy đủ vị trí phát hiện, lấy và lưu mẫu theo quy trình chuyên môn phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời được quàn, bảo quản trang nghiêm cùng các di vật thu được, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ.

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Công tác quàn hài cốt được bảo đảm trang nghiêm

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ toàn bộ khu vực nghi có hố chôn tập thể, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay dấu tích nào, góp phần sớm xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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