Người 58 năm giữ lời ước hẹn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công nhận là vợ liệt sĩ

Ngày 18-7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1947, ngụ xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, trên cơ sở hồ sơ liệt sĩ và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ sau 58 năm giữ trọn lời hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Bà Nguyễn Thị Lệ là nhân vật trong bài viết Gần 60 năm giữ trọn ước hẹn ngày đoàn tụ trên Báo SGGP. Trong kháng chiến chống Mỹ, bà là người yêu và đã hứa hôn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau ngày đất nước thống nhất, bà không lấy chồng mà giữ trọn lời hẹn với người yêu.

Từ lâu, bà Lệ được mẹ và người thân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên công nhận là vợ của liệt sĩ, người con dâu trong gia đình.

Theo quyết định, bà Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248, hưởng chế độ từ ngày 1-8-2026, với tổng trợ cấp hàng tháng là 5,02 triệu đồng, gồm trợ cấp tuất và trợ cấp tuất nuôi dưỡng dành cho vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa.

Trước đó, UBND xã Vàm Cỏ đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ. Để hoàn thiện hồ sơ này, địa phương tổ chức cuộc họp thân tộc họ Huỳnh lấy ý kiến thống nhất của gia đình.

6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm bà Huỳnh Thị Sảnh (sinh năm 1942, cô ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên), ông Huỳnh Văn Chín (sinh năm 1963, em ruột liệt sĩ), bà Huỳnh Thị Lê (sinh năm 1958, em ruột liệt sĩ), ông Huỳnh Văn Mười (sinh năm 1969, em ruột liệt sĩ), ông Huỳnh Văn Nhỏ (sinh năm 1971, em ruột liệt sĩ, được gia tộc ủy quyền đại diện lập hồ sơ) và ông Lê Văn Xem (sinh năm 1960, con của người cô ruột của liệt sĩ).

Bà Nguyễn Thị Lệ và bà Huỳnh Thị Lê xem kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Theo gia đình, ngày bà Lê Thị Điệu - mẹ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - còn sống, có cùng bà Nguyễn Thị Lệ đến cơ quan chức năng trình bày hoàn cảnh và xin được xác nhận mối quan hệ với liệt sĩ. Tuy nhiên, do trước đó, cha của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ khai thân nhân liệt sĩ gồm cha và mẹ, nên hồ sơ chưa thể thực hiện.



Ông Huỳnh Văn Nhỏ chia sẻ: "Mấy chục năm nay, cả nhà đã xem chị Lệ là chị dâu. Lễ lạt, đám giỗ hay bất cứ chuyện gì của gia đình, chị đều có mặt. Giờ chị được Nhà nước công nhận vợ liệt sĩ, cả gia đình rất mừng".

Ngày 6-7, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) biết được thông tin về việc tìm thấy hài cốt cùng di vật thuộc về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM). Theo ông Nhỏ, các thông tin về họ tên, đơn vị chiến đấu, thời điểm và địa điểm hy sinh đều trùng khớp với hồ sơ của anh trai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Công an tỉnh Tây Ninh sau đó phối hợp các đơn vị liên quan lấy mẫu sinh phẩm ADN của người trong gia đình liệt sĩ, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

QUANG VINH