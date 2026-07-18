Xe tải bị tai nạn văng ra khỏi đường cao tốc, 2 người thương vong

Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 18-7 trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông lật xe tải, khiến 2 người thương vong.

Hiện trường xe tải bị lật

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe tải mang BKS 50H - 932.xx, do anh V.H.N. (sinh năm 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam.

Khi di chuyển tới địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh), xe tải bất ngờ mất lái, tông gãy hộ lan tôn rồi văng ra khỏi đường cao tốc, sau đó lật xuống taluy âm bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông khiến anh V.H.N., tử vong; anh T.T.Th. (sinh năm 2001, trú tỉnh Đắk Lắk) ngồi bên ghế phụ bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông, thời tiết tạnh ráo, mặt đường bình thường, hệ thống biển báo an toàn giao thông đầy đủ.

DƯƠNG QUANG