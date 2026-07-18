Công an giải cứu cháu bé mắc kẹt trong khe đá ven suối

Ngày 18-7, ông Hà Đức Mỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã biểu dương Công an xã Đăk Mar vì kịp thời giải cứu một cháu bé mắc kẹt trong khe đá ven suối, bảo đảm an toàn tính mạng.

Công an xã Đăk Mar giải cứu cháu bé. Ảnh: Công an xã Đăk Mar

Clip Công an xã Đăk Mar giải cứu cháu bé. Nguồn: Công an xã Đăk Mar

Trước đó, chiều 17-7, cháu Y.C. (sinh năm 2016, trú thôn 7, xã Đăk Mar) cùng bạn vào rừng hái măng thì không may trượt chân, mắc kẹt trong khe đá ven suối thuộc thôn 5, xã Đăk Mar.

Chân cháu bị kẹp giữa các khối đá và một khúc gỗ nên không thể cử động. Trong khi đó, nước từ thượng nguồn chảy xiết qua khu vực cháu mắc kẹt, đe dọa đến an toàn tính mạng. Người dân đã tìm cách giải cứu nhưng không thành.

Các đơn vị đang thực hiện việc giải cứu. Ảnh: Công an xã Đăk Mar

Nhận được tin báo, Công an xã Đăk Mar đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng công an phối hợp với người dân triển khai các biện pháp cứu hộ. Người dân dùng áo làm vật cản để giảm và chuyển hướng dòng nước, giúp lộ rõ vị trí chân cháu bị kẹt. Sau đó, lực lượng chức năng cưa khúc gỗ, dùng xà beng nạy các khối đá, đưa cháu ra ngoài an toàn.

Dùng xà beng nạy đá để giải cứu cháu bé. Ảnh: Công an xã Đăk Mar

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé và bàn giao cho gia đình.

HỮU PHÚC