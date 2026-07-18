Xã hội

Từ hôm nay (18-7) Trung bộ có đợt nắng nóng mới

SGGPO

Từ hôm nay, 18-7, nhiều địa phương ở Trung bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, kéo dài đến khoảng ngày 23-7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 18-7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C. Cường độ của đợt nắng nóng này không quá gay gắt.

Theo dự báo, nắng nóng có khả năng duy trì đến khoảng ngày 23-7, sau đó giảm dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đang trong chuỗi ngày giảm mưa tạm thời do gió Tây Nam giảm cường độ. Ban ngày và ban đêm ít mưa, chiều và tối nay có mưa dông rải rác. Mưa dông có khả năng tập trung tại khu vực biên giới, TP Đồng Nai, phía Tây TPHCM, các tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk...

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

Cao nguyên Trung bộ Nam bộ dự báo thời tiết mưa dông chiều tối nhiệt độ miền Trung thời tiết hôm nay giảm mưa tạm thời nắng nóng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn