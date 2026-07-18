Từ hôm nay (18-7) Trung bộ có đợt nắng nóng mới

Từ hôm nay, 18-7, nhiều địa phương ở Trung bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, kéo dài đến khoảng ngày 23-7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 18-7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C. Cường độ của đợt nắng nóng này không quá gay gắt.

Theo dự báo, nắng nóng có khả năng duy trì đến khoảng ngày 23-7, sau đó giảm dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đang trong chuỗi ngày giảm mưa tạm thời do gió Tây Nam giảm cường độ. Ban ngày và ban đêm ít mưa, chiều và tối nay có mưa dông rải rác. Mưa dông có khả năng tập trung tại khu vực biên giới, TP Đồng Nai, phía Tây TPHCM, các tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk...

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