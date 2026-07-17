Trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật quý tri ân thế hệ cán bộ đi B

Ngày 17-7, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) khai mạc trưng bày “Thanh xuân gửi lại”, với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc của cán bộ đi B, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Nhiều tài liệu, kỷ vật của cán bộ đi B được trưng bày tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Ảnh: NGUYỄN HOA

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, cho biết, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang bảo quản hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B giai đoạn 1945-1975.

Thông qua việc đối chiếu, kết nối thông tin từ hồ sơ lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp các cơ quan chức năng xác minh thông tin liệt sĩ, tìm kiếm thân nhân và trao trả kỷ vật cho gia đình.

Một điểm nhấn của trưng bày là giới thiệu kết quả bước đầu trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những hồ sơ, cuốn sổ cũ từ kho lưu trữ trở thành nguồn dữ liệu quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng trống thông tin sau chiến tranh.

Nhiều tư liệu, hiện vật quý được trưng bày. Ảnh: NGUYỄN HOA

Bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng có thể tra cứu hồ sơ cán bộ đi B được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thông qua hệ thống điện tử.

Việc này tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ, người có công và các nhà nghiên cứu tiếp cận tài liệu, phục vụ giải quyết chế độ, chính sách và tìm kiếm thông tin.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày. Ảnh: NGUYỄN HOA

Không gian trưng bày giới thiệu những lá đơn tình nguyện, cuốn nhật ký, thư từ, ảnh gia đình cùng nhiều kỷ vật được cán bộ đi B mang theo hoặc gửi lại trước ngày lên đường vào chiến trường miền Nam.

Bên cạnh nguồn tài liệu từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, trưng bày còn giới thiệu tư liệu do các gia đình, cá nhân hiến tặng và một số hình ảnh khai thác từ Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ thuộc Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ).

Nhiều tư liệu, hiện vật quý được trưng bày. Ảnh: NGUYỄN HOA

Tại sự kiện, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, một cán bộ đi B có hồ sơ được lưu giữ, xúc động khi nhìn lại những kỷ vật của mình sau hơn 50 năm.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, trước ngày lên đường, các giấy tờ như bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đoàn viên ưu tú được gửi lại mà không dám chắc sẽ có ngày nhận lại. Việc kỷ vật được bảo quản nguyên vẹn đến hôm nay là điều rất đáng trân trọng.

Tra cứu hồ sơ cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Ảnh: HOA NGUYỄN

VĨNH XUÂN