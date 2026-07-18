Hoa ngô đồng đỏ trên đảo Cù Lao Chàm vào mùa nở rộ

Giữa tháng 7 hàng năm, hoa ngô đồng nở đỏ rực trên khắp các tuyến đường, khoảnh rừng trên cụm đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng), thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, ngắm cảnh.

Hoa ngô đồng bắt đầu nở rộ từ giữa tháng 7

Hoa ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm vào mùa nở rộ

Ở Cù Lao Chàm, cây ngô đồng đỏ mọc rải rác khắp đảo, tập trung nhiều ở sườn núi phía Tây. Loài cây này mọc thành từng dải cây thân gỗ, đến mùa hoa, hàng chục ngàn cây rộ nở tạo thành từng vạt đỏ rực bắt mắt giữa nền rừng xanh.

Đặc biệt, tuyến đường từ ngã ba đường Quyết Thắng đi đến bãi Xếp có hàng trăm cây ngô đồng đỏ, trong đó có nhiều cây cổ thụ trở thành một điểm thu hút du khách đến “check in”. Loài cây này là thực vật bản địa đặc hữu của Cù Lao Chàm, nở hoa trong vòng 1 tháng rồi tàn.

Đường xuống bãi Xếp đang rực đỏ màu hoa ngô đồng

Anh Đào Văn Hạc, du khách đến từ TP Huế, bày tỏ thích thú trước sắc hoa đỏ rực nở của ngô đồng nơi đây, khác với màu tím hồng của ngô đồng ở Huế.

Vào năm 2015, cụm ba cây ngô đồng đỏ cổ thụ tại dốc suối Tình, thôn Bãi Làng có tuổi đời 155-250 năm đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam gắn bia công nhận cây Di sản Việt Nam. Cây ngô đồng cũng rất hữu dụng trong đời sống người dân xứ đảo. Nghề thủ công truyền thống đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo các nghiên cứu, cây ngô đồng ở Cù Lao Chàm có hoa màu đỏ - da cam, có đài hình ống và nhiều lông, trong khi đó, ngô đồng Huế có màu tím hồng và đài hoa nhẵn.

Cụm 3 cây ngô đồng cổ thụ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam gắn bia công nhận cây Di sản Việt Nam

Được tổ chức lần đầu vào năm 2022 đến nay, Lễ hội “Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ” đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp của hoa ngô đồng - loài hoa đặc trưng của vùng đảo Cù Lao Chàm. Ngoài ra, nhiều năm qua, chính quyền xã Tân Hiệp đã tăng cường trồng thêm nhiều cây ngô đồng dọc các tuyến đường để phát triển loài cây bản địa nhằm tạo cảnh quan.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, năm nay, từ ngày 18 đến 31-7, UBND xã Tân Hiệp sẽ tổ chức lễ hội với rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt của người dân xứ đảo. Điểm nhấn là chương trình khai mạc lễ hội “Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ” năm 2026 sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 24-7 tại bãi Xếp.

>>>Một số hình ảnh về hoa ngô đồng đỏ tại Cù Lao Chàm:

Du khách thích thú "check in" bên con đường hoa

Hoa ngô đồng tại Cù Lao Chàm có màu đỏ đến da cam rất đặc trưng

Mùa hoa kéo dài đến hết tháng 8 đã trở thành một nét đặc sắc của đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) vào mùa hè

Hoa ngô đồng nở lên màu đỏ nổi bật giữa cánh rừng xanh trên đảo

Hệ sinh thái Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) là Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với sự đa dạng sinh học độc đáo từ rừng xuống biển

Tại Cù Lao Chàm có những cây ngô đồng cổ thụ trên 200 năm tuổi

Hoa ngô đồng khoe sắc đỏ bên vùng biển xanh Cù Lao Chàm

Vẻ đẹp bình yên của Cù Lao Chàm

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong lễ hội “Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ” năm 2026 từ ngày 18 đến 31-7

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NGUYỄN CƯỜNG