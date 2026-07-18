Tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích do mưa lũ ở Lai Châu

Sáng 18-7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, 5 người mất tích vẫn chưa xác định được thông tin. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác minh, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cứu hộ, sơ tán người dân tại vùng lũ quét ở Mường Than, ngày 17-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đến 21 giờ ngày 17-7, mưa lũ làm 20 căn nhà bị sập, 113 căn nhà bị hư hại, 42 hộ phải di dời khẩn cấp và 46 căn nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở, hơn 238 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng gây sạt lở, ách tắc tại nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Riêng tại Lai Châu, vẫn còn khoảng 1.373 khách hàng bị mất điện.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục tìm kiếm 5 người chưa có thông tin tại xã Mường Than và xã Than Uyên. Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại vị trí Km76+250 trên quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.

Địa phương đã huy động khoảng 600 người tham gia tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Than; 40 lượt phương tiện, máy móc xử lý sạt lở, thông tuyến giao thông phục vụ công tác cứu hộ. Các lực lượng chức năng tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ khắc phục nhà ở, khôi phục sản xuất.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2026 đến ngày 30-6, ở nước ta đã xảy ra 17 loại hình thiên tai, làm 30 người chết, 56 người bị thương; sập đổ 63 căn nhà, 20.405 căn nhà hư hỏng, tốc mái; 28.594ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập, thiệt hại; 7 tàu cá bị chìm; 2.766m kênh mương, bờ sông và 3.436m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 571 tỷ đồng. Thiên tai vẫn tiếp diễn với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất từ ngày 15 đến 17-7 tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, gây thêm nhiều thiệt hại về người và tài sản. Riêng tại tỉnh Lai Châu, trận mưa lớn từ đêm 16 đến ngày 17-7 đã làm 1 người chết, 5 người chưa có thông tin và 2 người bị thương.

>> Hình ảnh đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Lai Châu cứu hộ và sơ tán người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ tại xã Mường Than, ngày 17-7. Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu

Sáng 18-7, lực lượng chức năng tại xã Mường Than tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ. Nguồn video: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

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