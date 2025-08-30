Cà Mau: Thuyền viên khống chế thuyền trưởng, giành quyền điều khiển tàu cá

Trong quá trình khai thác hải sản trên biển, bức xúc việc thuyền trưởng tàu cá BT-92... không cho vào bờ nên các thuyền viên đã khống chế, giành quyền điều khiển tàu cá chạy vào bờ.

Các thuyền viên đi trên tàu cá BT-92.... Ảnh: HOÀNG TÁ

Chiều 30-8, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, cơ quan nghiệp vụ của đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ bàn giao nhóm thuyền viên khống chế, bắt giữ thuyền trưởng trên tàu cá cho công an tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 29-8, trong quá trình nắm tình hình trên biển, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát hiện tàu cá BT-92... có dấu hiệu nghi vấn nên chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Chuối kiểm tra.

Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Cà Mau làm việc với thuyền viên Trần Minh Luân. Ảnh: HOÀNG TÁ

Sau khi tiếp cận, tổ tuần tra đã phát hiện trên tàu cá có ông Ng.V.Q. (thuyền trưởng) đang bị giữ phía sau lái tàu, trên tàu có 4 thuyền viên. Tổ tuần tra đưa tàu cá và các thuyền viên vào Đồn Biên phòng Sông Đốc để làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Minh Luân (sinh năm 1997, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, người trực tiếp điều khiển tàu) khai nhận là thuyền viên trên tàu cá trên, nhưng do thuyền trưởng không cho vào bờ nên đã cùng 3 thuyền viên khác là Võ Văn Trai, Nguyễn Văn Bự và Nguyễn Huỳnh Anh Đức khống chế, bắt giữ ông Q. để giành quyền điều khiển tàu cá chạy vào bờ.

Thuyền trưởng Q. trình bày, trong khi tàu hoạt động trên biển, ông bị 4 thuyền viên đi trên tàu khống chế, trói lại bằng dây và băng keo, sau đó được thả ra. Trong thời gian bị khống chế, bắt giữ, ông không bị đánh đập, ngược đãi.

Hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI