Chi trả đợt 8 vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 42.500 trái chủ nhận tổng số tiền 248 tỷ đồng

Thi hành án dân sự TPHCM cho biết đã hoàn tất việc chi tiền thi hành án đợt 8 trong vụ án Vạn Thịnh Phát, với tổng số tiền 248 tỷ đồng, được chuyển đến 42.525 trái chủ.

Việc chi trả căn cứ trên bản án hình sự sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TAND TPHCM, bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TPHCM và các quyết định thi hành án theo yêu cầu.

Các bản án xác định bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 người là bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan việc nhận chuyển nhượng trái phiếu, thuộc các mã: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Trước đợt 8, Thi hành án dân sự TPHCM đã tổ chức 7 đợt chi trả, với tổng số tiền hàng ngàn tỷ đồng. Cụ thể:

Đợt 1 (ngày 25-6-2025): 7.464 tỷ đồng, tỷ lệ 24,8 % trên số tiền được thi hành án.

Đợt 2 (ngày 17-7-2025): 738 tỷ đồng, tỷ lệ 2,4% trên số tiền được thi hành án.

Đợt 3 (ngày 20-8-2025): 376 tỷ đồng, tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Đợt 4 (ngày 26-9-2025): 299 tỷ đồng, tỷ lệ 0,9% trên số tiền được thi hành án.

Đợt 5 (ngày 26-11-2025): 205 tỷ đồng, tỷ lệ 0,6% trên số tiền được thi hành án.

Đợt 6 (ngày 26-12-2025): 271 tỷ đồng, tỷ lệ 0,9% trên số tiền được thi hành án.

Đợt 7 (ngày 31-12-2025): 704 tỷ đồng, tỷ lệ 2,3% trên số tiền được thi hành án.

Sau 7 đợt chi trả, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 250 tỷ đồng, từ đó thực hiện đợt 8 với tỷ lệ 0,8325% trên số tiền được thi hành án.

Đối với 583 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, Thi hành án dân sự TPHCM cho biết số tiền tương ứng đã được gửi tiết kiệm theo quy định. Trước đó, ngày 2-2-2026, cơ quan này cũng đã chi bổ sung cho các trường hợp hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của các đợt trước.

Thi hành án dân sự TPHCM thông tin, đã thực hiện việc thu, miễn và giảm phí thi hành án dân sự theo Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216/2016/TT-BTC. Hiện cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định, đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa.

