Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng ra đầu thú

Sáng 5-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (sinh năm 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú. Đây là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định truy nã đối tượng Ngô Minh Sang

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 6-2022, Sang là giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại khu vực huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (trước đây). Trong thời gian này, Sang vay mượn tiền của nhiều người với tổng số trên 5 tỷ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến hạn, Sang không có khả năng chi trả nên xin nghỉ việc và rời khỏi địa phương.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sang, nhưng đối tượng bỏ trốn. Ngày 16-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã Sang về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian xác minh truy bắt và tuyên truyền, vận động, Sang đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

NAM KHÔI