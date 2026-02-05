Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn

Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với quy mô lớn.

Qua kiểm tra, khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

tang vật thu giữ

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố lân cận. Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành có mạng lưới giao dịch rộng, sử dụng “shipper” vận chuyển, giao hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

tang vật thu giữ

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997, ngụ TPHCM) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng khác. Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Dữ liệu trích xuất cho thấy từ tháng 1-2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử hơn 3,1 tỷ đồng.

tang vật thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện vì lợi nhuận cao. Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm xác định đây là thuốc lá điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Để đối phó cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hành vi. Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào ngụy trang bằng kệ đựng nước uống để làm kho cất giấu. Việc giao nhận được thực hiện qua một ô cửa nhỏ; nhập hàng ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách.

Cơ quan điều tra tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”, gồm: Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997, cư trú phường Vườn Lài) là chủ cửa hàng, đối tượng cầm đầu; Lưu Võ Bảo Huân (sinh năm 2001, cư trú phường Bình Trị Đông), Nguyễn Lê Khánh Huy (sinh năm 2002, cư trú phường An Lạc), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2004, cư trú phường Thông Tây Hội), Nguyễn Trang Hoàng An (sinh năm 2003, cư trú phường Cầu Kiệu), Đoàn Văn Trường (sinh năm 2004, cư trú phường Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (sinh năm 2000, cư trú phường Tân Hưng), đều là nhân viên cửa hàng.

THU HOÀI